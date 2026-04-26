Reddition de soldats maliens à Kidal

Selon plusieurs informations locales , une unité importante des Forces Armées Maliennes (FAMa), accompagnée de supplétifs du groupe paramilitaire russe (ex-Wagner), a déposé les armes face aux combattants du Front de Libération de l'Azawad (FLA) dans le secteur de Kidal.
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