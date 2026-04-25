Mali : L'ambassade des États-Unis ordonne le confinement de ses ressortissants face à une menace d'offensive majeure

L'ambassade des États-Unis au Mali a émis une directive urgente demandant à tous les citoyens américains présents sur le territoire de se confiner sur place et d'éviter tout déplacement jusqu'à nouvel ordre.



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​Cette mesure de sécurité exceptionnelle intervient alors que des rapports font état d'une possible offensive coordonnée d'envergure. Les cibles potentielles de cette opération seraient :

​L'armée malienne (FAMa) et ​L'Africa Corps (anciennement groupe Wagner), la force paramilitaire russe déployée dans la région.

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​L'attaque serait menée conjointement par deux entités majeures opérant dans la zone :

​Le FLA (Front de Libération de l'Azawad) et ​le JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans)