Mali : L'ambassade des États-Unis ordonne le confinement de ses ressortissants face à une menace d'offensive majeure

L'ambassade des États-Unis au Mali a émis une directive urgente demandant à tous les citoyens américains présents sur le territoire de se confiner sur place et d'éviter tout déplacement jusqu'à nouvel ordre.
Cette mesure de sécurité exceptionnelle intervient alors que des rapports font état d'une possible offensive coordonnée d'envergure. Les cibles potentielles de cette opération seraient :
L'armée malienne (FAMa) et L'Africa Corps (anciennement groupe Wagner), la force paramilitaire russe déployée dans la région.
L'attaque serait menée conjointement par deux entités majeures opérant dans la zone :
Le FLA (Front de Libération de l'Azawad) et le JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans)
Cette mesure de sécurité exceptionnelle intervient alors que des rapports font état d'une possible offensive coordonnée d'envergure. Les cibles potentielles de cette opération seraient :
L'armée malienne (FAMa) et L'Africa Corps (anciennement groupe Wagner), la force paramilitaire russe déployée dans la région.
L'attaque serait menée conjointement par deux entités majeures opérant dans la zone :
Le FLA (Front de Libération de l'Azawad) et le JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans)
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