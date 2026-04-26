Kaolack : La coalition Diomaye Président valide les textes fondateurs, se réorganise et se dit prête à réélire le Président Diomaye

Ce samedi 25 avril 2025, les leaders de la coalition Diomaye Président du département de Kaolack se sont réunis dans le cadre de la validation de documents et de structuration de leur organisation politique. Une rencontre au cours de laquelle, Aly Tounkara a été élu par acclamation à la tête de la coordination départementale de Diomaye Président. « La coordination départementale de Kaolack s’est réunie avec les 120 partis politiques et mouvements alliés qui constituent la coordination départementale et dans cette coordination, nous avons désigné à l’unanimité 14 coordinateurs communaux tout en sachant que ces coordinateurs désignés aussi ont la capacité de remporter les élections d'autant plus que ce sont des leaders confirmés et depuis plus de deux ans, ils travaillent pour l’intérêt de cette coalition. [...] Nous sommes tous là et prêts pour réélire le Président Bassirou Diomaye Faye à la prochaine élection présidentielle [...] », a déclaré Aly Tounkara.

Ainsi, les documents et le plan d’actions ont été validés. Pour Amy Mara Dièye, portée à la tête des femmes de la coalition du département « pourquoi cette structuration politique et pourquoi cet engagement ? Depuis que Kaolack a été érigé en commune, on avait des premiers ministres, des DG, mais jusqu’à présent Kaolack souffre. Nous n’avons pas d’assainissement, nous n’avons pas d’écoles qui répondent aux normes, pas de structure sanitaire avec un plateau relevé, pas de port, pas d’entreprises qui permettent de créer des emplois, on n'a qu’une seule activité, c’est des conducteurs de moto jakarta. Alors, nous sommes venus pour nous battre pour que Kaolack change... »

Poursuivant, elle a plaidé pour une coalition axée sur l’unité et l’efficacité. « Laissons de côté nos querelles politiques et tournons-nous vers l’essentiel et l’essentiel, c’est le développement de Kaolack! »

Maodo Diallo qui va coordonner la coalition Diomaye Président au niveau de la commune de Kaolack a aussi lancé un appel fort à l’endroit de tous les leaders « à tendre la main à tout le monde et à faire appel à d’autres sensibilités pour qu’on puisse travailler et révéler ce défi qui nous attend. »