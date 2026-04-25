Mali – Chute probable d’un hélicoptère de l’armée près de Gao après une offensive coordonnée du FLA et du JNIM

Une incertitude majeure plane sur l'espace aérien du Nord-Mali. Selon des informations locales et des revendications de groupes armés, un hélicoptère de combat des Forces Armées Maliennes (FAMa), d'origine russe, aurait été abattu ce jour à proximité de Gao.
Autres articles
-
Assemblée générale du FDR à Thiès : Oumar Sarr dénonce les emprisonnements et les restrictions des libertés au Sénégal
-
Thiès - AG du FDR / Modou Diagne Fada dresse un tableau sombre de la situation actuelle du pays : "Deux ans de misère, ça suffit!"
-
Attaque au Mali : La CEDEAO réagit
-
Kaolack : La coalition Diomaye Président valide les textes fondateurs, se réorganise et se dit prête à réélire le Président Diomaye
-
MALI : Le convoi d'Africa Corps quitte Kidal avec le drapeau blanc