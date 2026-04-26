Attaques djihadistes au Mali : Bassirou Diomaye Faye condamne et exprime sa solidarité au peuple malien

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a vivement réagi aux attaques terroristes survenues ce samedi 25 avril au Mali.



Dans un message publié sur sa page X (ex-Twitter), le chef de l’État a condamné "avec la plus grande fermeté" ces actes, tout en exprimant la solidarité du Sénégal envers le peuple malien." Dans cette épreuve, j’exprime, au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre, notre solidarité au Gouvernement malien, aux Forces de défense et de sécurité, ainsi qu’au peuple malien tout entier", a-t-il déclaré.



Le président a également réaffirmé l’engagement du Sénégal aux côtés du Mali et des pays de la sous-région pour faire face aux défis sécuritaires. "Le Sénégal restera constant aux côtés du Mali pour œuvrer ensemble, avec les pays de la sous-région, à la restauration de la paix et de la sécurité dans notre espace commun", a-t-il ajouté.



