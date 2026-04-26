Trump évacué après des tirs au dîner des correspondants de la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus et un tireur présumé arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.
Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington.
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