Trump "ne renoncera pas" à l'Iran après les coups de feu

Donald Trump a assuré samedi soir que les coups de feu tirés au gala de la presse à Washington ne le feraient pas renoncer à la guerre contre l'Iran, même s'il pense que l'incident est sans rapport avec la crise internationale.



"Cela ne va pas me faire renoncer à gagner la guerre en Iran", a déclaré le président américain devant la presse, quelques heures après les tirs au dîner de l'Association des correspondants accrédités à la Maison Blanche, où il a été évacué de la tribune.



"Je ne sais pas si cela avait quelque chose à voir avec ça, je ne pense vraiment pas, sur la base de ce que nous savons", a-t-il ajouté.



Quelques minutes plus tôt, il avait répondu "on ne sait jamais" comme on lui demandait s'il pensait que les tirs étaient liés à la guerre en Iran, qu'il a commencé le 28 février de concert avec Israël.



Il a ajouté que les enquêteurs travaillaient sur les mobiles de l'auteur présumaient des coups de feu qui a été arrêté et qu'il a qualifié de "loup solitaire".

