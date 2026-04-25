Mali : Bamako sous couvre-feu de 72 heures à partir de ce Samedi

Le Gouverneur du District de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, a signé ce 25 avril 2026 une décision portant instauration d’un couvre-feu sur l’ensemble du territoire de la capitale malienne. La mesure interdit toute circulation entre 21 heures et 06 heures du matin, pour une durée de 72 heures renouvelable si les circonstances l’exigent.
L’acte, pris au visa des nécessités d’ordre public et d’une lettre confidentielle du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation datée du jour même, s’appuie sur plusieurs textes fondamentaux, dont la Charte de la Transition, la loi relative aux réquisitions de personnes et de biens, ainsi que les décrets fixant les attributions du Gouvernorat du District.
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