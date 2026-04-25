Assemblée générale du FPR : Abdoulaye Bamba Gningue pose les bases d’un projet de refondation nationale

Dans un contexte de recompositions politiques et de fortes attentes citoyennes, le Front Patriotique Républicain (FPR – YOON WI) a tenu son Assemblée générale. L’événement a réuni les sages du parti, des responsables politiques, des militants, des jeunes et de nombreux sympathisants venus de plusieurs régions.







Devant une assemblée mobilisée, le président du FPR, Abdoulaye Bamba Ngingue, a présenté sa vision et précisé le positionnement de sa formation. Dans un discours solennel, mêlant références historiques et spirituelles, il s’est défini comme porteur d’une responsabilité nationale, au-delà de toute candidature personnelle.







Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’administration publique dans le domaine économique, financier, et dans les télécommunications, il a mis en avant sa maîtrise de l’appareil d’État. Son parcours académique entre Dakar, Abidjan, Paris, Québec et Harvard a été présenté comme le socle d’une triple capacité : expertise technique, ouverture internationale et enracinement local.







Abdoulaye Bamba Ngingue a plaidé pour une refondation de l’État autour de trois piliers : une souveraineté « réelle, solidaire et durable », une démocratie « vivante et responsable », et une justice sociale « concrète et transformatrice ».







Inscrivant son projet dans une continuité historique, il rend hommage aux anciens chefs d’État pour leur contribution à la stabilité institutionnelle. Il a également appelé à s’inspirer des grandes figures spirituelles du Sénégal, présentées comme garantes de la cohésion sociale et d’une souveraineté morale.







S’adressant aux militants, notamment aux femmes et aux jeunes, il lance un appel à l’engagement collectif. Refusant la logique des promesses, il a prôné « un travail rigoureux, discipliné et inscrit dans la durée ». « Ce n’est pas une promesse, c’est un engagement de construction », a-t-il déclaré.



Se définissant comme « fils du Sénégal », il appelle à l’unité, à la foi et à la persévérance. Il a réaffirmé l’ambition du FPR de devenir une alternative crédible sur l’échiquier politique national.







Avec cette Assemblée générale, le Front Patriotique Républicain franchit une étape. Le parti structure son discours et consolide sa base autour d’un projet qu’il veut en phase avec les aspirations des Sénégalais.

