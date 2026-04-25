Le tronçon Mbour–Thiadiaye de l’autoroute à péage ouvre ce mercredi

Le tronçon Mbour–Thiadiaye de l’autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack sera officiellement ouvert à la circulation le 29 avril 2026 à partir de 08 heures. L’annonce a été faite conjointement ce samedi par le Ministre chargé des Transports terrestres et le Ministre des Infrastructures, sous la conduite du Premier Ministre.
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