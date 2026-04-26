Thiès - AG du FDR / Modou Diagne Fada dresse un tableau sombre de la situation actuelle du pays : "Deux ans de misère, ça suffit!"

À l'occasion de l'assemblée générale du Front pour la Défense de la Démocratie et la République (FDR), Modou Diagne Fada a délivré un message de paix et d'unité à l'endroit des responsables de l'opposition pour mieux aborder les prochaines échéances. "Nous allons sillonner tout le pays pour porter le message d'unité entre les responsables, le message d'unité de l'ensemble des secteurs", a-t-il déclaré.

Revenant sur la situation actuelle du pays, Modou Diagne Fada a regretté les conditions de vie des sénégalais en proie à une sorte de pilotage à vue par le régime en place. "Toutes les activités sont à l'arrêt, notamment le BTP, les finances, etc... Les paysans, les transporteurs, les étudiants sont tous inquiets. Deux ans de misère, ça suffit!", a-t-il lancé.

S'agissant des prochaines élections, M. Fada a exhorté les tenants du pouvoir à respecter le calendrier électoral en organisant les élections à date échue. Modou Diagne Fada a enfin invité l'opposition à s'organiser pour mieux aborder les prochaines élections locales qui seront en quelque sorte un sondage pour la présidentielle de 2029...