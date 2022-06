Yewwi Askan Wi : Le coup de gueule des jeunes de la coalition pour exiger la libération de leurs leaders.

À l’issue des affrontements qui ont eu lieu hier entre des manifestants de la coalition Yewwi Askan Wi et les forces de défense et de sécurité, des arrestations ont été enregistrés du côté de la coalition de l’opposition qui a tenu impérativement à faire sa mobilisation qui lui avait été interdite par le préfet de Dakar.



Déthié Fall, Ahmed Aïdara, Mame Diarra Fam ainsi que d’autres militants ont été tous arrêtés après avoir pris la décision de quitter leur domicile pour rallier le lieu de la mobilisation. Ce samedi, les jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi ne veulent pas rester passifs face à cette situation qu’ils qualifient d’injuste. « Nous exigeons la libération de ces otages politiques ». Une assertion de Mouhamadou Dieng, coordonnateur des jeunes du parti républicain pour le progrès dont le leader fait partie des interpellés.



Durant leur point de presse, les jeunes de la coalition Yewwi annoncent que le combat est lancé chez eux parce qu’ils ne vont pas rester les bras croisés face à « cette tyrannie du régime. » Ils appellent toutes les synergies éprises de justice de porter également le combat pour faire libérer leurs leaders et continuer dans la voie du changement que Yewwi Askan Wi s’est tracée.