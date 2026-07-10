L'Algérie annonce le retour de son ambassadeur au Mali, après 15 mois de brouille

L'Algérie a annoncé vendredi le retour de son ambassadeur au Mali, après quinze mois d'une brouille diplomatique déclenchée par la destruction d'un drone malien par les Algériens.



Kamel Retieb, qui était ambassadeur à Bamako avant qu'Alger ne le rappelle à la suite de cette querelle en avril 2025, reprendra ses fonctions, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.



Le gouvernement malien avait annoncé plus tôt le retour à Alger de son ambassadeur, et les deux pays avaient fait état de la réouverture réciproque de leurs espaces aériens.