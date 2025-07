Yeumbeul-Comico : Une querelle entre colocataires vire au drame – Une ado de 15 ans poignarde une femme de 25 ans

Le décor du drame : une maison partagée par deux familles, où la cohabitation semble aussi explosive que fragile. Tout part d’une altercation entre les frères des deux jeunes femmes. Après un échange d’insultes, les garçons en viennent aux mains. En voulant défendre son frère, la colocataire de 25 ans agresse le garçon adverse, déclenchant l’indignation de l’adolescente, témoin de la scène.



La tension monte d’un cran lorsque la fillette ose réprimander l’adulte. Une attitude jugée “insolente” qui va allumer la mèche. S’ensuit une dispute, puis une bagarre frontale entre les deux femmes. C’est là que tout bascule : la jeune fille de 15 ans, dans un accès de colère ou de panique, sort un couteau et frappe sa rivale en plein flanc. La victime, grièvement touchée, tente de contenir l’hémorragie mais finit par s’effondrer dans la rue, en lâchant ces mots glaçants : « Elle m’a poignardée ! »



Alertés, les voisins se précipitent pour lui venir en aide. Elle est rapidement évacuée à l’hôpital de Yeumbeul, où son pronostic vital restait engagé ce jeudi. Pendant ce temps, la jeune agresseuse est arrêtée et conduite au commissariat de Yeumbeul-Comico.



Face aux enquêteurs, l’adolescente tente de minimiser son geste. Elle affirme que le couteau lui servait à éplucher une mangue qu’elle venait d’acheter pour sa mère. « Le coup est parti sans que je le veuille », a-t-elle confié, visiblement bouleversée. Mais ses explications n’ont pas convaincu les enquêteurs.



Elle a été placée en garde à vue pour coups et blessures volontaires, en attendant que l’état de santé de sa victime dicte la requalification éventuelle des faits. Si cette dernière venait à succomber, l’affaire pourrait basculer vers une inculpation pour homicide volontaire.