Yankhoba Diattara à son prédécesseur au ministère des sports : « Cela fait 20 ans que je suis avec Matar Ba, c’est un grand frère… »

Après une très longue attente, la cérémonie de passation de service au ministère des sports s’est déroulée ce mercredi après-midi, entre Matar Ba et son successeur, Yankhoba Diattara.



Une occasion pour les deux hommes d’échanger des amabilités tout en insistant sur les défis à relever. Ainsi, le nouveau ministre s’est engagé à préserver les acquis et être un ministre de tous, et de toutes les disciplines. Yankhoba Diattara est revenu sur la longue relation fraternelle qui le lie à Matar Ba : « cela fait 20 ans que je suis avec Matar Ba, c’est un grand frère! »