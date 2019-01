Week-end macabre à Tivaouane : Trois accidents, 5 morts dont le célèbre communicateur traditionnel Alioune Badara Mboup dit Baye Fallou Kajoor

Entre le samedi 26 et le lundi 28 janvier, une série de trois accidents de la circulation a fait un bilan lourd avec 5 morts dont le célèbre communicateur du Cayor, en l’occurrence Alioune Badara Mboup dit Baye Falou Kajoor et plusieurs blessés. La grande faucheuse a frappé à sa porte ce samedi alors que la cérémonie culturelle qu’il avait organisée à Pékesse venait de s’achever. il a finalement péri dans un accident de la circulation entre Pékesse et Mékhé alors qu'il rentrait chez lui. Le même accident a fait deux autres morts en l’occurrence une dame répondant au nom de Ndèye Fatou Guèye et le chauffeur du véhicule qui les transportait.



Sur la route de Mboro, un apprenti chauffeur qui réparait un pneu endommagé, a été écrasé par un camion non loin du tribunal d’instance de Tivaouane.



À Darou Khoudoss, le nommé Serigne Saliou a été victime d’un accident produit par l’un des engins de son parc de location. Les différents chauffeurs impliqués dans cette série macabre ont été interpellés pour le délit d’homicide involontaire, alors que les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.