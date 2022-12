Vote ministre Forces Armées : Le député Chérif Ahmed Dicko déplore «l’instrumentalisation» des forces de défense et de sécurité dans la politique

Le député du département de Goudomp a réclamé un cantonnement militaire dans la commune de Yarang où selon lui les vols sont récurrents. «Le département de Goudomp sollicite le maillage sécuritaire. Le long de la frontière de Guinée Bissau. La preuve, le vol de bétail est très fréquent dans la zone de Yarang où aucun cantonnement militaire n’existe» plaide le député en provenance de la capitale du Balantacounda.







Toutefois, il ne manque pas de lancer une pique dans le jardin. «Notre sentiment et conviction c’est que nos forces de défense et de sécurité sont en train d’être instrumentalisées dans la politique au bénéfice du plus petit politicien qui gère ce pays. Nous lui lançons ce message, qu’il le veuille ou pas, le Néméku Tour aura lieu» conclut le parlementaire.