Mbacké : une bagarre à un mariage vire au drame, Abdou Ba condamné à 10 de prison après la mort de son ami d’enfance Samba Ka

Jugé devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel, Abdou Ba a été condamné à 10 ans de prison après la mort de son ami d’enfance Samba Ka, tué lors d’une bagarre survenue pendant un mariage à Kael. Selon L’observateur, l’accusé avait tenté de mettre en avant son état d’ivresse pour expliquer son absence de souvenir des faits.


Mbacké : une bagarre à un mariage vire au drame, Abdou Ba condamné à 10 de prison après la mort de son ami d’enfance Samba Ka
Un procès lourd devant la Chambre criminelle
 
L’affaire a été jugée hier lundi 29 juin 2026 devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel. Selon L’observateur, Abdou Ba, berger âgé de 23 ans, célibataire et sans enfant, comparaissait pour le meurtre de Samba Ka, son ami d’enfance.
 
La victime, elle aussi berger, était âgée de 17 ans au moment des faits. Abdou Ba n’était pas seul devant la justice. Laba Ka, âgé de 23 ans et présenté comme le cousin germain de la victime, était poursuivi pour complicité de meurtre.
 
Une bagarre sanglante lors d’un mariage
 
Les faits remontent au 5 mars 2023. Ce jour-là, vers 22 heures, le commandant de la brigade de gendarmerie de Kael est alerté pour une violente bagarre lors d’un mariage.
 
Arrivés sur les lieux, les gendarmes découvrent Samba Ka gisant dans une mare de sang. La victime présente une plaie béante au cou. Elle est d’abord évacuée en urgence vers le centre de santé de Mbacké, avant d’être transférée à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, où elle succombe finalement à ses blessures.
 
Au moment de l’intervention des gendarmes, l’auteur présumé du coup fatal avait déjà quitté les lieux.
 
Les recherches lancées contre Abdou Ba et Laba Ka
 
D’après L’observateur, les renseignements recueillis auprès de témoins ont rapidement orienté les enquêteurs vers Abdou Ba et Laba Ka. Les deux hommes auraient été vus toute la journée avec la victime, en train de boire lors de la cérémonie de mariage.
 
Après le drame, les deux amis auraient quitté les lieux et se seraient cachés pendant deux semaines dans leur village natal pour échapper à la justice. Ce n’est qu’après l’intervention de leurs proches, sommés de les convaincre de revenir, qu’Abdou Ba et Laba Ka ont finalement été arrêtés par les gendarmes.
 
L’ivresse invoquée comme ligne de défense
 
Face aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Kael, puis devant le magistrat instructeur, les deux mis en cause ont mis en avant leur état d’ivresse.
 
Abdou Ba a déclaré ne se souvenir ni de la bagarre ni du moment où il aurait porté le coup de machette fatal à son ami d’enfance. Il a expliqué avoir consommé un demi-litre de whisky ce jour-là.
 
De son côté, Laba Ka a indiqué avoir consommé des produits cellulosiques, appelés « Guinz », jusqu’à l’ivresse totale.
 
Le récit livré par Laba Ka
 
Malgré cette défense basée sur l’ivresse, Laba Ka a livré aux enquêteurs des détails sur le déroulement de la soirée. Selon son récit rapporté par L’observateur, les trois jeunes se trouvaient sous une tente, en train de boire, lorsqu’à un moment donné Samba Ka aurait dégainé une machette pour se diriger vers la foule du mariage.
 
Abdou Ba aurait alors, lui aussi, brandi une machette pour lui barrer la route et éviter qu’il ne blesse quelqu’un. Les deux hommes, ivres et nerveux, en seraient venus aux mains. Samba Ka aurait d’abord été blessé à la main, avant qu’Abdou Ba ne lui porte le coup fatal au cou.
 
Abdou Ba, lui, n’a ni confirmé ni infirmé ce récit. Il a maintenu qu’il était ivre au moment des faits et qu’il ne gardait aucun souvenir précis de la scène.
 
Le parquet réclamait la perpétuité
 
Lors du procès, l’avocat de la partie civile, Me Serigne Diop, constitué pour défendre les intérêts du père de la victime, a réclamé 50 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.
 
Pour sa part, le procureur Farba Niow Ngom a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre les deux accusés.
 
La défense, représentée par Mes Cheikh Ngom, Awa Faye et Daouda Ka, a plaidé pour une requalification des faits en coups mortels sans intention de donner la mort. Les avocats ont également invoqué l’excuse de provocation et ont demandé à la Chambre criminelle de faire preuve de clémence, en tenant compte notamment de l’âge des accusés.
 
Abdou Ba condamné, Laba Ka acquitté
 
Après deux heures de délibéré, la Chambre criminelle a rendu son verdict. Laba Ka a été acquitté du chef de complicité de meurtre.
 
Abdou Ba, lui, a été déclaré coupable après requalification des faits en coups mortels sans intention de donner la mort. Selon L’observateur, il a écopé de 10 ans de prison.
 
Il devra également verser 10 millions de FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.
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Mardi 30 Juin 2026
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