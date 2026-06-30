Sonatel Academy : 230 jeunes diplômés pour bâtir l'avenir numérique du Sénégal

La Sonatel Academy a célébré, ce lundi 29 juin 2026, la cérémonie officielle de remise des diplômes de sa promotion 2025, marquant une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la formation et de l'employabilité des jeunes dans les métiers du numérique. Au total, 230 apprenants ont été diplômés dans des domaines de pointe tels que le cloud computing, la cybersécurité et les technologies numériques avancées.



Prenant la parole, le directeur général du groupe Sonatel, Brelotte Ba, a exprimé sa fierté face au parcours accompli par ces jeunes diplômés. « C'est un jour de joie et de fierté. Nous sommes convaincus que ce qui fera l'économie numérique du Sénégal et de l'Afrique, c'est la formation des jeunes », a-t-il déclaré.



Le dirigeant a rappelé l'évolution remarquable de cette initiative depuis sa création, soulignant qu'en 2017, la Sonatel Academy formait 50 jeunes, contre 230 aujourd'hui. Une progression qui, selon lui, témoigne de la volonté du groupe de contribuer activement au développement des compétences numériques au Sénégal et sur le continent africain.

Brelotte Ba inscrit également cette dynamique dans la perspective du New Deal Technologique lancé par les autorités sénégalaises, dont l'un des piliers majeurs repose sur le développement des compétences numériques. Il a par ailleurs insisté sur l'ampleur des besoins en matière de formation, révélant que la promotion 2025 a été sélectionnée parmi près de 60 000 candidatures.

Cette cérémonie de graduation avait pour parrain Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Saluant l'initiative de Sonatel, il a appelé à la multiplication de ce type de programmes au sein des entreprises.



« Le digital, c'est l'avenir, c'est demain », a-t-il affirmé, tout en mettant en avant le rôle joué par Sonatel dans l'accompagnement des jeunes issus de différents horizons sociaux. Selon lui, l'expertise développée par les équipes du groupe constitue aujourd'hui une référence en Afrique, notamment dans les domaines du numérique et de la cybersécurité.

Mamadou Diagna Ndiaye a également souligné la collaboration déjà établie entre les équipes de Sonatel et celles du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, notamment dans les infrastructures numériques et les dispositifs de cybersécurité. « C'est le Sénégal digital qui gagne », a-t-il soutenu.



Présidant la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a salué « une grande initiative » au service de la jeunesse sénégalaise. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les partenariats public-privé visant à renforcer l'employabilité des jeunes.



Le ministre a rappelé que la vision Sénégal 2050 accorde une place centrale à la souveraineté numérique et au développement des compétences technologiques. « Ce que les jeunes peuvent attendre du gouvernement, c'est de leur offrir des possibilités de formation, mais surtout des facilités d'insertion professionnelle », a-t-il assuré.



Partenaire premium des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Sonatel entend également mettre son expertise technologique au service de cet événement historique pour le continent africain. Pour Brelotte Ba, cette échéance représente une opportunité exceptionnelle de démontrer au monde le savoir-faire sénégalais dans le domaine du numérique.

À travers cette nouvelle promotion de la Sonatel Academy, le groupe réaffirme ainsi son ambition de contribuer à l'émergence d'une génération de talents capables de porter la transformation numérique du Sénégal et de l'Afrique.