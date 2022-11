Vote du budget du secteur sanitaire: "Madame le ministre, vous devez des excuses aux malades du rognon pour les propos que vous avez tenus à leur endroit." ( Ismaila Diallo, député).

Le député Ismaila Diallo a évoqué la convention medicline lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce 23 novembre, à l'assemblée nationale. Il s'est désolé du fait que cette loi visant à combattre les faux médicaments n'a pas été abordé dans le rapport présenté par la commission santé du parlement. Le parlementaire a surtout dénoncé et regretté les propos du ministre de la santé et de l'Action Sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye lesquels semblent être une offense envers les malades souffrant des complications du rognon. Il a invité l'autorité ' présenter ses plates excuses aux patients de cette patologie. Le projet de budget du ministère de la santé et de l'action sociale est arrêté à 272, 474 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 242,474 milliards FCFA en crédits de paiement.