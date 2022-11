Vote du budget de la santé : le coup de gueule de Guy Marius Sagna sur le filtrage du rapport de la commission santé du parlement.

Évoquant la réforme hospitalière de 1968, le député Guy Marius Sagna a dénoncé, ce 23 novembre, à l'occasion de l'examen du projet de budget du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, la censure sur le rapport de la commission santé. Pour le parlementaire, des idées développées en commissions ont été tout bonnement enlevées du rapport de la commission de la santé, ce qu'il a qualifié d'anormal. Il s'agit selon l'activiste des détournements dans les hôpitaux entre autres. Le projet de budget du ministère de la santé et de l'action sociale est arrêté à 272, 474 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 242,474 milliards FCFA en crédits de paiement. La ministre Marie Khémesse Ngom Ndiaye défend le projet de budget qui a été examiné et voté par les parlementaires.