Vote de la loi de finances 2023 : Le cours magistral « économique » du ministre Mouhamadou Moustapha Ba aux députés…

C’est un véritable cours magistral en économie que le ministre de l’économie et des finances, Mouhamadou Moustapha Ba, a servi aux parlementaires lors de son passage à l’hémicycle pour défendre son projet de loi finances 2023. Revenant sur les chiffres clés du projet de loi, le ministre de l’économie précise que les dépenses sont estimées à 4.297 milliards par rapport à des ressources de 5.141 milliards. « Le projet de loi qui vous est soumis en terme de dépenses, c’est effectivement 4.297 milliards par rapport à des ressources de 5.141 milliards. Ça veut dire simplement que nous sommes en train de financer nos dépenses internes par 84 % de nos ressources internes. Donc la souveraineté budgétaire du Sénégal est en marche. Recalculer les budgets antérieurs, les dépenses internes par rapport aux ressources internes, vous retrouverez quel taux. Ça a augmenté par rapport au processus de développement du Sénégal jusqu'à 84% », a indiqué le ministre Mouhamadou Moustapha Ba.



Par ailleurs, le ministre de l’économie recadre le débat sur les chiffres avancés concernant la dette publique. Selon Mouhamadou Moustapha Ba, la dette se chiffre aujourd’hui à 1.600 milliards. « Les dépenses sur ressources extérieures c’est 667,9 milliards dans le projet de finances 2023. Les dépenses spéciales du compte trésor qui s’équilibrent en recettes et en dépenses, c’est 176 milliards 800 millions. Tandis que l’amortissement de la dette, retenez bien pour les intérêts et commissions, on paie pour 424 milliards et l’amortissement de la dette pour 1.269,6 milliards. Les deux ensemble font 1.600 milliards », a précisé le ministre. Une manière de mettre fin aux supputations sur la dette agitée depuis quelques jours par certains membres de l’opposition…