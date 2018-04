Vote Projet de loi sur le parrainage : Les cadres de l’AFP appellent à la retenue

Le Bureau de l’Alliance nationale des Cadres pour le Progrès (ANCP) réuni sous la présidence du coordinateur national Alioune Sarr, sur la question du parrainage citoyen dans le système électoral, réaffirme la pertinence d’un tel choix proposé à la suite des concertations sur le processus électoral. L’ANCP dans une note rendue publique, réitère sans équivoque son adhésion totale à la position de l’AFP, définie et rendue publique, le 5 avril 2018 à l’issue de la dernière réunion de son Secrétariat politique exécutif (SPE) présidé par le Secrétaire général Moustapha Niasse.

« La nécessité de rationaliser les candidatures, en plus d’être une demande citoyenne face aux 47 listes enregistrées lors des législatives, est indéniable et plus que jamais vitale pour la santé de notre démocratie et du contrôle politique citoyen.

A ce titre, l’ANCP estime, en phase avec le camarade Secrétaire général Moustapha Niasse, qu’une élection présidentielle est un moment très fort dans la vie d’une nation, et qu’elle ne saurait être galvaudée par des candidatures fantaisistes ou par procuration, qui décrédibilisent la fonction présidentielle » lit on sur la note.

En effet, poursuit la même source, une candidature à une élection présidentielle doit reposer sur des critères sérieux de représentativité au sein du peuple, de programmes élaborés avec méthode et profondeur, le tout reposant sur des idéaux qui intègrent, dans leurs conception et formulation, la morale et l’éthique.

« Une floraison de candidatures fantaisistes et sans consistance, ni réelle assise sociale, serait un frein au processus de modernisation des mécanismes qui règlent et régulent un pays, surtout s’il a des ambitions nobles d’aller vers le progrès et la promotion des valeurs, en dehors de toute approche dictée par le hasard de l’improvisation, ou sous l’influence de forces occultes. Qu’adviendrait-il de la marche du pays, en cas de blocage de l’élection présidentielle ? » commentent les cadres progressistes

L’ANCP exprime donc sans réserve son engagement à côté du gouvernement et rend hommage au Président de la République Macky Sall, mais aussi exprime son soutien sans réserve au Président de l’Assemblée nationale et aux députés du Sénégal pour le vote prochain de la loi instituant le parrainage citoyen au Sénégal.

Le Bureau de l’ANCP appelle, pour finir et comme par le passé, à la retenue et à la responsabilité, dans un Sénégal de paix, uni et prospère.