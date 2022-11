Vols de câbles dans les infrastructures de télécommunications : L’Artp évalue et initie la sensibilisation

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes, dans le but de résoudre la problématique liée aux phénomènes nuisibles au bon fonctionnement des réseaux de télécommunications, a initié une journée de concertation avec les acteurs autour des télécommunications. Il s’agira de réfléchir sur « les problématiques de vol de câbles dans les infrastructures de télécommunications, de coupures des liens de transmission en fibre optique et d’effets de masque des antennes réseaux des opérateurs ». À travers la direction des réseaux et services, l’Artp veut donner la parole aux parties prenantes sur des pistes et solutions pour endiguer ces phénomènes.

« Il apparaît nécessaire de préciser que ces phénomènes que nous venons d'évoquer causent des dommages évalués à plusieurs milliards de francs CFA et entraînent des pertes énormes de revenus, une indisponibilité des services publics comme les numéros d'urgence, une dégradation de la qualité de service et une diminution de la couverture », considère le directeur général qui présidait la cérémonie sous la supervision du ministère de tutelle.

Avec l'urbanisation galopante et les grands travaux observés ces dernières années, lesdits fléaux sont devenus de plus en plus récurrents et commencent également à toucher d'autres catégories d'infrastructures de l’État comme celles du Ter et du Brt entre autres. Cette séance avec les parties prenantes ce matin, va constituer un prétexte pour recueillir les différentes recommandations issues des échanges et qui seront soumises à l’appréciation de l’autorité de régulation pour application.