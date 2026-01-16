Visite sur le site de Mbour 4 : "l'effectivité de la restructuration fixée d'ici la fin de l'année" (Moussa Balla Fofana)


Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, a effectué ce vendredi un déplacement sur le site de Mbour4. Au sortir de cette visite, Moussa Balla Fofana est revenu en long et en large sur l'objectif de ce déplacement à Thiès.
 
"Au niveau du ministère de l'urbanisme[...], nous avons mis en place un programme qui s'occupe essentiellement de restructuration urbaine et de développement de nouvelles villes qui respectent les principes d'urbanisme, de cadre de vue et d'un développement durable. Nous avons pris le temps d'analyser l'ensemble des données scientifiques et techniques, que ce soit la nature des sols, les mouvements des eaux, les zones vertes, les forêts classées, mais surtout les formes au niveau du sol qui pouvaient permettre d'identifier de meilleures zones d'habitation parce que comme vous le savez l'axe Dakar-Thiès est une bande d'une importance capitale et il va falloir que nous puissions réussir la planification de cette zone afin d'en tirer le maximum de potentiel, mais surtout de pouvoir éviter tous les risques possibles.
Et dans les risques possibles, il y a l'inondation, la perte de forêts[...]. Toutes ces questions là devaient faire l'objet d'un travail technique et scientifique que nous avons pu finaliser et c'est ce qui nous permet de rentrer dans une phase beaucoup plus active, à savoir la restructuration de Mbour 4", a-t-il fait savoir.
 
Poursuivant, le ministre a ajouté que le travail est très avancé. "Ce matin, nous avons fait une réunion technique avec les services pour au moins connaître l'état d'avancement des travaux. Sur site, nous pouvons constater la réalité des enjeux et des défis et rapidement nous allons premièrement recenser l'ensemble des demandes, faire une restructuration de la zone, travailler sur le recasement et ensuite repenser toute cette ville pour qu'elle puisse avoir un cadre de vie apaisant et positif pour les sénégalais", a déclaré. 
 
Selon Moussa Balla Fofana, l'objectif est de finaliser la restructuration  d'ici la fin de l'année...
 
Vendredi 16 Janvier 2026
