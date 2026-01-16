Visite de Sonko à Mbour : Cheikh Issa Sall plaide pour un hôpital de niveau 3

En déplacement dans la commune dans le cadre de sa tournée de prise de contact et de suivi des politiques publiques avec l’inauguration du complexe khalifa Ben Zayed, le Premier ministre Ousmane Sonko a été accueilli dans une atmosphère particulière, marquée à la fois par le deuil et une doléance sanitaire majeure portée par le maire Cheikh Issa Sall, selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour.

Un déplacement officiel dans un contexte douloureux

La visite du chef du gouvernement, inscrite dans le cadre du suivi de l’action gouvernementale et de l’écoute des collectivités territoriales, a coïncidé avec un moment de profonde tristesse pour la municipalité. La commune venait en effet de perdre Mbaye Junior, chargé de communication de la mairie, dont le décès a fortement ému les autorités locales, les agents municipaux et les populations.

Dès l’ouverture des interventions, un hommage appuyé a été rendu au défunt. Le maire Cheikh Issa Sall a salué la mémoire d’un collaborateur engagé, dévoué et très apprécié, soulignant l’impact de cette perte au sein de l’administration municipale.



Cheikh Issa Sall formule une doléance centrale : un hôpital de niveau 3



Profitant de la présence du Premier ministre, le maire Cheikh Issa Sall a tenu à porter devant l’autorité étatique cette revendication jugée prioritaire par les populations.

Selon l’édile, la commune et les localités environnantes sont confrontées à une insuffisance criante d’infrastructures sanitaires, obligeant régulièrement les malades à être évacués vers des centres hospitaliers éloignés. Une situation qui, selon lui, expose les populations à des risques évitables et accentue les difficultés sociales des familles.



Cheikh Issa Sall a ainsi plaidé pour une réponse rapide et structurante de l’État, estimant qu’un hôpital de niveau 3 permettrait d’améliorer significativement la prise en charge médicale, de réduire les évacuations sanitaires et de renforcer le plateau technique local.

Ousmane Sonko entre compassion et écoute des préoccupations locales

Dans un ton grave et mesuré, le Premier ministre Ousmane Sonko a d’abord exprimé sa compassion à la mairie et à la famille de Mbaye Junior, reconnaissant la douleur ressentie par la collectivité en ce moment de deuil.

Sur le fond, le chef du gouvernement a rappelé que son déplacement s’inscrit dans une démarche d’écoute, d’évaluation et de suivi des besoins réels des populations. Il a souligné que les questions liées à la santé figurent parmi les priorités de l’action gouvernementale, tout en insistant sur la nécessité d’une planification responsable et cohérente des infrastructures publiques.

Entre recueillement et espoir d’une réponse étatique

Cette étape de la tournée du Premier ministre restera marquée par un double message : la douleur d’une perte humaine au sein de la municipalité, et l’espoir suscité par la doléance sanitaire majeure formulée par le maire Cheikh Issa Sall. Un accueil sobre mais chargé de sens, où le deuil a côtoyé l’attente d’une réponse concrète de l’État, notamment sur la question cruciale de l’accès aux soins, selon Dakaractu Mbour.