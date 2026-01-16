Yango derrière les Lions / Les temps forts du match Sénégal vs Egypte : une ambiance électrique au CICES


Dès les premières heures du match, la Fanzone du CICES s’est transformée en véritable chaudron populaire. Drapés de maillots, de drapeaux et de peintures aux couleurs nationales, les supporters ont envahi l’esplanade dans une ambiance festive et bruyante. 

 

Sur les images, les stands des partenaires donnaient le ton, notamment celui de Yango, bien visible avec ses couleurs rouge et blanc, entouré de supporters déterminés à pousser les Lions jusqu’au bout. Tambours, vuvuzelas et chants patriotiques rythmaient chaque action, tandis que les visages oscillaient entre tension et espoir.

 

Au fil du match, la ferveur est montée d’un cran. Chaque occasion sénégalaise faisait bondir la foule, chaque décision arbitrale provoquait débats et réactions spontanées. À la mi temps, le public croyait fermement à l’exploit, convaincu que les Lions finiraient par faire la différence. 

 

Lorsque Sadio Mané a trouvé le chemin des filets, la Fanzone a littéralement explosé. Cris de joie, sauts, accolades entre inconnus. Jusqu’au coup de sifflet final, la pression est restée intense, avant de laisser place à un immense soulagement...

Vendredi 16 Janvier 2026
Dakaractu



