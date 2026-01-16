Thiénaba : des citoyens adressent une lettre au président de la République et apellent à un audit général du foncier de la localité

Dans une lettre adressée au président de la République, des citoyens sénégalais habitant Thiénaba dont le président du Mouvement Thiénaba d'abord, Gora Ndiaye, ont tenu à exprimer leurs préoccupations relativement à la gestion du foncier à Thiénaba. "Notre commune est confrontée à de nombreux litiges fonciers[...], qui menacent la paix sociale et l'avenir de notre communauté. C'est pourquoi, nous insistons sur la nécessité d'un audit foncier général pour mettre fin à ces pratiques et assurer une gestion transparente et équitable du foncier à Thiénaba", a déclaré M. Ndiaye.

Ainsi, ils ont également invité le chef de l’État à "donner l'autorisation au ministre compétent de procéder à un audit foncier général dans la commune de Thiénaba, avant les échéances municipales à venir". Selon eux, cet audit permettra de faire la lumière sur la gestion foncière et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à d'éventuels abus et spoliations. "Nous suggérons également que l'Assemblée nationale introduise une loi pour lutter contre les spoliations foncières et protéger les droits des citoyens sur leurs terres. Monsieur le Président, nous vous prions de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ce fléau qui affecte notre commune", a-t-on écrit dans ladite lettre.