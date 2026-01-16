Accident avec délit de fuite : Le chauffeur Cheikh Niasse écope de 6 mois ferme

Après un accident qu'il a causé le 23 décembre 2025 à la sortie de la commune de Diourbel, Cheikh Niasse qui avait violemment heurté un véhicule particulier, avait tout bonnement poursuivi son chemin.







Mais c'était sans compter sur la détermination de l'autre chauffeur qui s'est aussitôt lancé à sa poursuite jusqu'au rond-point où des gendarmes en faction sont intervenus.







Face au juge, Cheikh Niasse qui a reconnu ses torts, a présenté ses plates excuses. Au terme de son réquisitoire final, le procureur Farba Niowi Ngom a demandé que le prévenu soit condamné à deux ans dont un ferme.







Délibérant, le tribunal a condamné Cheikh Niasse a deux ans dont six mois ferme, une amende de cent mille francs en plus de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Les intérêts civils de la partie civile, absente, ont été réservés.

