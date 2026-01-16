Accès aux soins : ECOBANK inaugure un centre d’imagerie à Colobane pour servir la commune

Les habitants de la commune de Gueule Tapée–Fass–Colobane disposent désormais d’un centre d’imagerie et de laboratoire d’analyses médicales moderne, inauguré le samedi 10 janvier à Colobane. Cette infrastructure sanitaire, fruit d’un partenariat tripartite, vise à rapprocher des soins de qualité des populations locales. Le projet associe la Mairie de Gueule Tapée–Fass–Colobane, qui a fourni le terrain, Technologie Service, PME sénégalaise chargée de la construction, et Ecobank Sénégal, qui en a assuré le financement. L’inauguration s’est déroulée en présence du maire Abdoul Aziz Paye, du Directeur Général de Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, et du DG de Technologie Service, Ibrahima Sory Diallo.
Répondre à un besoin urgent de santé de proximité
« Pendant longtemps, l’accès à des soins de qualité et de proximité est resté un défi pour les populations de Gueule Tapée–Fass–Colobane », a reconnu le maire Abdoul Aziz Paye. Selon lui, ce centre répond à « un besoin réel et exprimé par les habitants » en facilitant leur parcours de soins sans nécessiter de longs déplacements.
Le centre s’inscrit dans le programme SMART HEALTH de Technologie Service, lancé en octobre 2024 avec la pose de la première pierre. « Ce projet a vocation à être répliqué à l’échelle nationale », a précisé Ibrahima Sory Diallo, soulignant l’ambition de rapprocher durablement des services de santé de qualité avec les populations.
Un engagement stratégique pour Ecobank
Pour Ecobank Sénégal, ce financement illustre sa stratégie d’accompagnement de projets à fort impact social. « L’accès à des soins de qualité est un enjeu majeur de développement humain et économique », a affirmé Sahid Yallou, qui voit dans la santé « une place essentielle dans les priorités de développement du pays ». Le directeur général d’Ecobank a souligné que « financer ce centre, c’est investir dans le capital humain et dans une amélioration durable des conditions de diagnostic et de soins, au plus près des lieux de vie ».
Au-delà de l’aspect sanitaire, ce projet témoigne également de l’engagement de la banque envers les PME locales. « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné Technologie Service, une PME sénégalaise, dans la réalisation de ce projet structurant », a déclaré M. Yallou, rappelant que le soutien aux PME constitue « un pilier central » de l’action de la banque.
