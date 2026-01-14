Finale-Can Maroc 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les Lions et appelle à « offrir au Sénégal une nouvelle étoile »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de félicitations aux Lions du Sénégal, à la suite de leur qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.



Après leur victoire face à l’Égypte, le chef de l’État a salué la prestation de l’équipe nationale, mettant en avant la rigueur et la maîtrise affichées tout au long de la rencontre.



« Je félicite nos Lions qui, par un match sérieux et maîtrisé, ont écarté l’Égypte et décroché leur place en finale de la Coupe d’Afrique », a écrit le Président Diomaye Faye sur sa page Facebook.



« À une marche de la consécration, poursuivez avec la même lucidité, la même discipline et le même esprit collectif, pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile et une fierté partagée par toute la Nation », a-t-il ajouté.

