Tivaouane : Trois individus déférés au parquet pour enlèvement de mineure et vols

Trois jeunes hommes ont comparu ce jeudi 16 janvier 2026 devant le parquet du Tribunal d’Instance de Tivaouane pour des faits graves d’enlèvement et détournement de mineure, association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec effraction et recel.



Les mis en cause, Mor Diop (18 ans), conducteur de moto « Thiak-Thiak » domicilié à Mbayéne, Malick Faye (19 ans), apprenti-mécanicien de Khakh, et Amadou Faye (25 ans), soudeur métallique résidant à Taro, ont été déférés au parquet ce jeudi matin.







Selon nos informations, cette affaire fait suite à l’interpellation, le 13 janvier dernier, de Massamba Ndoye, un boulanger de 18 ans résidant au quartier Keur Cheikh Awa Balla. Activement recherché par les services de gendarmerie pour avoir été impliqué dans plusieurs affaires, le jeune homme a reconnu les faits lors de son interrogatoire. Selon ses aveux, Massamba Ndoye aurait enlevé et séquestré à son domicile Seynabou Diagne, une adolescente de 14 ans, avec qui il a passé la nuit.







Concernant les cambriolages, il a affirmé avoir agi de concert avec Mor Diop, alias « Diamaguene », et Mouhamed Sèye, alias « Inco ». S’agissant des vols de motos, le mis en cause a admis avoir dérobé le deux-roues du sieur Pape Saër Fall avant de le revendre à Malick Faye. Ce dernier a ensuite cédé l’engin à Amadou Faye, complétant ainsi un réseau de recel.







Au terme de l’enquête menée par les services compétents, les quatre prévenus ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes...

