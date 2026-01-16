Recettes annuelles de la DGID : 2 915 milliards FCFA recouvrés en 2025

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a réalisé, au titre de l’exercice 2025, des recettes fiscales et domaniales s’élevant à 2 915 milliards de francs CFA, selon un communiqué officiel rendu public.



Comparées aux performances de l’année 2024, où les recouvrements s’étaient établis à 2 608 milliards FCFA, ces réalisations traduisent une progression de 307 milliards FCFA, soit une hausse de 12 %, dans un contexte marqué par une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 7,8 %.



Avec ce niveau de mobilisation, la DGID a assuré 65 % des recettes de l’État en 2025, confirmant son rôle central dans le financement des politiques publiques.

Le document précise par ailleurs que les remboursements d’impôts aux entreprises ont atteint 89,8 milliards FCFA, enregistrant une hausse de 5,5 %.



Sur les grandes lignes de recettes, les performances sont portées par une progression de 123 milliards FCFA des impôts directs (+9,6 %) et une hausse de 184,2 milliards FCFA des impôts indirects (+14,5 %).



Selon la DGID, ce niveau de progression, jamais atteint auparavant, aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative, est le fruit d’une politique fiscale claire et assumée par les plus hautes autorités de l’État, faisant du civisme fiscal un pilier de la citoyenneté.



Les actions engagées en 2025, avec l’appui du ministère des Finances et du Budget, ont notamment porté sur la réorganisation fonctionnelle de l’administration fiscale, la mise en place d’un dispositif de suivi et de rappel , la facilitation des paiements, notamment via le mobile money, le renforcement de la lutte contre la fraude et l’incivisme fiscal, avec l’implication du personnel à tous les niveaux.



Ces résultats sont également attribués à l’adhésion des entreprises et des ménages à l’effort national de mobilisation des ressources intérieures. Les performances notables enregistrées concernent notamment : l’impôt sur les sociétés et sur les revenus (+8 %), la TVA intérieure (+20 %), les revenus des domaines (+68,1 %).



Pour la DGID, « ces résultats permettent au Sénégal de consolider son statut de leader dans la mobilisation des recettes intérieures au sein de la CEDEAO ».



La poursuite de la mise en œuvre du Plan de Redressement économique et social (PRES), la réforme du Code général des impôts, ainsi que la finalisation des chantiers liés à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la digitalisation intégrale des procédures fiscales, domaniales et cadastrales, devraient contribuer au maintien de cette dynamique en 2026.



Le communiqué souligne également les avancées réalisées dans la sécurisation des droits fonciers, avec la délivrance de 8 000 actes de morcellement et 12 024 certificats d’identification cadastrale au cours de l’année.

