Paris envisage d'utiliser Eutelsat pour aider les Iraniens coupés du monde

La France étudie la possibilité de recourir à du matériel de l'opérateur de satellites de communication européen Eutelsat pour aider les Iraniens à communiquer avec l'extérieur, alors que les autorités iraniennes ont coupé internet dans le pays en proie à une vaste contestation populaire.



L'Iran a coupé le 8 janvier les accès à internet de sa population, l'empêchant de partager avec le reste du monde des informations sur les manifestations en cours et leur répression.



"Nous explorons toutes les options, et celle que vous avez mentionnée en fait partie", a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à l'Assemblée nationale, à une députée qui l'interrogeait sur la possibilité d'envoyer du matériel Eutelsat en Iran.



"Sur la piste des satellites, cette piste va être notamment effectivement explorée", a ensuite déclaré Pascal Confavreux, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. "Ce que nous demandaient nos autorités, c'est que nous puissions explorer cette piste, évidemment, avec l'entreprise citée (Eutelsat) pour voir si techniquement et comment techniquement, tout cela est possible", a-t-il ajouté.



"Cela va prendre un petit peu de temps. En tout cas, c'est en cours", a-t-il assuré.



Eutelsat est souvent présenté comme le pendant européen à Starlink, de l'entreprise américaine SpaceX dirigée par Elon Musk. Les terminaux Starlink ont été utilisés par la population iranienne aux premiers jours du blocage d'internet par les autorités, qui ont ensuite ont réussi à les brouiller à grande échelle.



Un mouvement de contestation populaire secoue l'Iran depuis fin décembre. Déclenchée le 28 décembre à Téhéran par des commerçants contre la cherté de la vie, la contestation s'est largement étendue aux régions les plus pauvres du pays, dans l'ouest, et vise désormais le pouvoir dirigé par l'ayatollah Ali Khamenei.



Au moins 700 manifestants - mais probablement des milliers - selon les ONG, ont été tués lors du mouvement de protestation et de très nombreuses personnes ont été arrêtées et pourraient encourir la peine de mort.