L'Iran se dit capable de "riposter" à une éventuelle attaque américaine, rappelant ses frappes de juin au Qatar


L'Iran est capable de "riposter" à d'éventuelles frappes américaines, a averti mercredi un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, rappelant les frappes inédites menées en juin par la République islamique sur la base américaine au Qatar.

Donald Trump devrait se souvenir de l'attaque contre la base d'Al-Udeid, qui a prouvé "la volonté et la capacité de l'Iran à riposter à toute attaque", a écrit Ali Shamkhani sur son compte X, après des menaces d'intervention de Washington face à la répression de la contestation en Iran.
Mercredi 14 Janvier 2026
