Les Etats-Unis gèlent les procédures de visas pour 75 pays (Maison Blanche)

"Les Etats-Unis gèlent toutes les procédures de visas pour 75 pays" a écrit la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt sur X, en renvoyant vers un article publié sur le site internet de la chaîne Fox News.
Selon cette dernière, la mesure s'applique aux visas d'immigration et concerne entre autres les demandes de ressortissants de Somalie, de Russie, d'Afghanistan, du Brésil, d'Iran, d'Irak, d'Egypte, du Nigeria, de Thaïlande et du Yémen.
Selon cette dernière, la mesure s'applique aux visas d'immigration et concerne entre autres les demandes de ressortissants de Somalie, de Russie, d'Afghanistan, du Brésil, d'Iran, d'Irak, d'Egypte, du Nigeria, de Thaïlande et du Yémen.
●Afghanistan,
●Albanie,
●Algérie,
●Antigua-et-Barbuda,
●Arménie,
●Azerbaïdjan,
●Bahamas,
●Bangladesh,
●Barbade,
●Biélorussie,
●Belize,
●Bhoutan,
●Bosnie,
●Brésil,
●Birmanie,
●Cambodge,
●Cameroun,
●Cap-Vert,
●Colombie,
●Côte d’Ivoire,
●Cuba,
●République démocratique du Congo,
●Dominique,
●Égypte,
●Érythrée,
●Éthiopie,
●Fidji,
●Gambie,
●Géorgie,
●Ghana,
●Grenade,
●Guatemala,
●Guinée,
●Haïti,
●Iran,
●Irak,
●Jamaïque,
●Jordanie,
●Kazakhstan,
●Kosovo,
●Koweït,
●Kirghizistan,
●Laos,
●Liban,
●Libéria,
●Libye,
●Macédoine,
●Moldavie,
●Mongolie,
●Monténégro,
●Maroc,
●Népal,
●Nicaragua,
●Nigeria,
●Pakistan,
●République du Congo,
●Russie,
●Rwanda,
●Saint-Kitts-et-Nevis,
●Sainte-Lucie,
●Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
●Sénégal,
●Sierra Leone,
●Somalie,
●Soudan du Sud,
●Soudan,
●Syrie,
●Tanzanie,
●Thaïlande,
●Togo,
●Tunisie,
●Ouganda,
●Uruguay,
●Ouzbékistan,
●Yémen.
