Éducation- revendications de leurs droits: Les étudiants de l'UVS de la promotion 10 prévoient une descente ce jeudi à l'ÉNO de Thiès


À la suite d'une rencontre, les membres de la collectivité de la promotion 10 de l'Université Virtuelle du Sénégal( UVS) entendent organiser une mobilisation générale suivie d'une descente ce jeudi 22 janvier à l'ENO de Thiès. 
 
Ces derniers comptent ainsi élever la voix pour revendiquer les droits estudiantins. Ils disent vivre présentement " une situation périlleuse dans cette université". " lenteurs administratives, non paiement de la bourse de la licence 3". " On a eu notre bac depuis 2022 mais jusqu’à présent, on n'a pas encore terminé la licence", ont-ils regretté.


Vendredi 16 Janvier 2026
Moussa Fall



