Éducation- revendications de leurs droits: Les étudiants de l'UVS de la promotion 10 prévoient une descente ce jeudi à l'ÉNO de Thiès

À la suite d'une rencontre, les membres de la collectivité de la promotion 10 de l'Université Virtuelle du Sénégal( UVS) entendent organiser une mobilisation générale suivie d'une descente ce jeudi 22 janvier à l'ENO de Thiès.
Ces derniers comptent ainsi élever la voix pour revendiquer les droits estudiantins. Ils disent vivre présentement " une situation périlleuse dans cette université". " lenteurs administratives, non paiement de la bourse de la licence 3". " On a eu notre bac depuis 2022 mais jusqu’à présent, on n'a pas encore terminé la licence", ont-ils regretté.
Autres articles
-
Visite de Sonko à Mbour : Cheikh Issa Sall plaide pour un hôpital de niveau 3
-
Inauguration du centre de formation Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de Mbour : « Former ici pour travailler ici », le pari territorial de Sonko pour la jeunesse
-
Visite sur le site de Mbour 4 : "l'effectivité de la restructuration fixée d'ici la fin de l'année" (Moussa Balla Fofana)
-
Yango derrière les Lions / Les temps forts du match Sénégal vs Egypte : une ambiance électrique au CICES
-
Recettes annuelles de la DGID : 2 915 milliards FCFA recouvrés en 2025