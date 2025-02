Visite pastorale : Monseigneur Jean-Baptiste Valter MANGA, évêque de Ziguinchor, sera à Dakar à partir du 1er mars

L’archidiocèse de Dakar se prépare à accueillir une visite pastorale de Son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Valter MANGA, le tout nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, en fonction depuis novembre dernier. Du 1er au 4 mars 2025, cette visite s’inscrit dans la mission pastorale de l’évêque, qui vient à la rencontre des fidèles, en particulier ceux originaires de Ziguinchor, pour les encourager dans leur foi, écouter leurs préoccupations et renforcer les liens de communion au sein de l’Église.



Le dimanche 2 mars 2025, à 9 h 30, un temps fort de cette visite sera la célébration eucharistique solennelle présidée par Monseigneur MANGA en l’église des Martyrs de l’Ouganda. Cette messe rassemblera la communauté autour de son pasteur, dans un esprit de prière et d’unité. À l’issue de la célébration, l'évêque tiendra un point de presse et participera à une journée fraternelle et gastronomique. Cette journée sera marquée par une vente de spécialités casamançaises, dont les bénéfices seront intégralement reversés au profit du diocèse de Ziguinchor, soutenant ainsi ses missions et projets.



La veille, le samedi 1er mars, des échanges privilégiés auront lieu à la salle Georges Courrier de la paroisse des Martyrs de l’Ouganda. Ces rencontres permettront aux fidèles de discuter des orientations stratégiques, des défis pastoraux et des perspectives de développement du diocèse, tant au niveau local qu’inter-diocésain. Ces moments de dialogue renforceront les liens entre les communautés et permettront de réfléchir ensemble à l’avenir de l’Église.



Enfin, Monseigneur MANGA profitera de son séjour pour rendre des visites de courtoisie aux autorités étatiques, témoignant ainsi de l’importance du dialogue entre l’Église et la société.



Alain Bonang