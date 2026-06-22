Tivaouane : surpris en pleine tentative de cambriolage, un mécanicien moto fait tomber ses complices

Tout commence vers 1h30 du matin. Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat urbain de Tivaouane sont informés qu’une boutique d’alimentation située au quartier Médine pourrait être la cible d’un cambriolage.Les agents se rendent aussitôt sur place. À leur arrivée, ils constatent que les portes de la boutique sont déjà ouvertes.Les policiers renforcent alors leur patrouille dans le secteur. Peu après, ils croisent trois individus suspects. À la vue des agents, ces derniers prennent aussitôt la fuite.Les policiers parviennent à interpeller l’un d’entre eux. Il s’agit de G. Wade, âgé de 20 ans, mécanicien moto.Lors de son arrestation, le suspect est trouvé en possession d’un arrache-clou, d’une sacoche contenant des pièces de monnaie et d’un téléphone portable.L’exploitation de ce téléphone permet aux enquêteurs de découvrir la photo d’une montre connectée. Selon L’Observateur, cet objet pourrait faire partie d’un lot récemment dérobé dans une boutique du quartier Ndout.Interrogé sommairement, G. Wade reconnaît sa participation à la tentative de cambriolage. Il déclare avoir défoncé la porte de la boutique à l’aide de l’arrache-clou.Il révèle également l’identité de ses deux présumés complices : M. Diagne et S. Diouf. Les policiers se rendent alors dans les quartiers Keur Khaly et Darou Salam pour procéder à leur interpellation.Les trois suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Tivaouane. L’enquête se poursuit afin de déterminer leur éventuelle implication dans d’autres cambriolages.Une perquisition à leurs domiciles est envisagée pour retrouver d’éventuels objets volés.