Racine SY invite les acteurs politiques à consolider la paix sociale pour attirer les investissements...

La cérémonie officielle de placement et de vente des cartes du parti Alliance pour la synergie des actions républicaines -ALSAR- a été l'occasion pour son Président Mamadou Racine SY d'inviter les acteurs politiques toutes obédiences confondues et les Sénégalais à adopter la culture de la paix, la concorde et la stabilité.

Devant une foule impressionnante de militantes, militants et sympathisants, la figure emblématique du secteur privé national a d'emblée tenu à préciser : "Nous ne sommes contre personne, ALSAR est plutôt un parti de développement qui ne va jamais s'engager dans les invectives ou encore la politique politicienne."

En réalité, le patron d'ALSAR a davantage insisté sur la cohésion nationale, l'harmonie et la stabilité. Une manière d'exprimer son souci de voir le Sénégal compter effectivement sur la confiance des investisseurs conformément à son statut d'acteur de premier plan du secteur privé.

Il a aussi affirmé qu'il faut veiller à servir le Sénégal et non s'en servir comme pour coller à la célèbre sagesse de John Fitzgerald Kennedy qui disait : " Ne vous demandez jamais ce que votre pays peut faire pour vous mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. "

La cérémonie de lancement officiel de l'opération de vente des cartes ALSAR a connu un franc succès avec la participation massive de militants mais également d'amis de longue date et de soutiens du Président Racine SY parmi lesquels le Chef religieux Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba Ibn Serigne Mouhamadou Lamine Bara ibn Khadimou Rassoul et tant d'autres acteurs publics.

ALSAR ne compte pas faire de la figuration et entend occuper toute sa place dans le landerneau politique sénégalais.

Les responsables des cellules ALSAR étaient venus de partout notamment de Thiès, Maka Colibantan, Tivaouane, Rufisque, du Fouta ( Ranérou, Walalde, Thilogne etc), de Kolda, Saint-Louis, Darou Moukhty, Ziguinchor et même de Paris...Autrement dit, l'ancrage national et international du parti reste incontestable.

Après avoir engrangé près de 17 000 voix lors des dernières consultations électorales ( législatives), le parti était d'ailleurs classé 16ème sur 41 listes. Une grosse performance qui augure de lendemains enchanteurs.



MLDIATTA