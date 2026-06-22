À peine sorti de prison, M. Diop replonge dans l’arnaque aux voitures et tombe dans une chambre d’hôtel

Quelques semaines après sa sortie de prison, M. Diop est de nouveau rattrapé par la justice. Selon L’Observateur, il est accusé d’avoir repris un système d’escroquerie consistant à louer des véhicules avant de les proposer à la vente à des acheteurs de bonne foi. Traqué par ses victimes, il a été retrouvé dans une chambre d’hôtel de la banlieue dakaroise.


À peine sorti de prison, M. Diop replonge dans l’arnaque aux voitures et tombe dans une chambre d’hôtel

Une récidive rapide après huit mois de prison

M. Diop venait tout juste de purger une peine de huit mois de prison. Mais, selon L’Observateur, sa récidive n’aura pas tardé. Déjà connu des services de police pour des faits d’escroquerie, il aurait rapidement renoué avec ses anciennes pratiques.

Face à la multiplication des plaintes, plusieurs victimes se sont mobilisées pour retrouver sa trace.

Retrouvé dans une chambre d’hôtel

Les recherches ont finalement conduit les plaignants jusqu’à un hôtel de la banlieue dakaroise. M. Diop y a été retrouvé en compagnie de sa petite amie.

Surpris sur place, il a été conduit au commissariat de Guédiawaye pour les besoins de l’enquête.

Un mode opératoire basé sur la confiance

D’après les éléments rapportés par L’Observateur, M. Diop louait des véhicules auprès d’agences ou de particuliers en présentant ses propres documents d’identité, notamment son permis de conduire et sa carte nationale d’identité.

Une fois les voitures récupérées, il les proposait à des acheteurs à des prix très attractifs, généralement entre 4 et 5 millions FCFA. Pour conclure les transactions, il réclamait une avance comprise entre 1 et 2 millions FCFA, en promettant que le solde serait payé selon un échéancier.

Mais après avoir encaissé l’argent, il disparaissait.

Une dernière victime flouée d’un million FCFA

Sa dernière victime connue, A. Baldé, affirme lui avoir remis 1 million FCFA pour l’achat d’un véhicule estimé à 3,5 millions FCFA. M. Diop devait finaliser les formalités de la transaction, mais il n’aurait jamais honoré le rendez-vous fixé.

Après l’annonce de son arrestation, A. Baldé a reconnu le présumé vendeur parmi les personnes mises en cause. Le véhicule utilisé dans la manœuvre a ensuite été récupéré par ses véritables propriétaires.

Déféré au parquet pour escroquerie

Se considérant floué, A. Baldé s’est présenté au commissariat de Guédiawaye pour porter plainte et réclamer le remboursement de son avance.

À l’issue de sa garde à vue, M. Diop a été déféré vendredi devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour des faits présumés d’escroquerie.

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Lundi 22 Juin 2026
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