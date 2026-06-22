Thiaroye : deux gendarmes-auxiliaires simulent une arrestation et extorquent 110 000 FCFA à un vendeur

L’affaire s’est produite au marché de Thiaroye. D’après L’Observateur, les mis en cause auraient ciblé un vendeur et réparateur de téléphones portables, identifié comme A. Sall.Les gendarmes-auxiliaires seraient arrivés à bord d’un taxi-Yango, précédés par un troisième complice à moto. Le conducteur du taxi, M.S., ignorait visiblement ce qui allait se passer, selon sa version rapportée après enquête.Les trois hommes se présentent au vendeur avec assurance. Ils lui reprochent d’avoir volé leur moto et déclinent leur statut de gendarmes. Leur ton ferme et autoritaire crée la confusion.A. Sall nie les accusations, mais son affolement attire l’attention. Les mis en cause profitent alors de la situation pour le menotter avec des menottes traditionnelles, le fouiller et s’emparer de 110 000 FCFA trouvés dans ses poches.Le vendeur ne se laisse pas faire. Il se débat, alerte les passants et attire rapidement la foule. L’affaire prend alors une tournure inattendue. Le troisième complice, venu à moto, comprend que le plan échoue et prend la fuite.Les deux autres gendarmes-auxiliaires, identifiés par L’Observateur sous les initiales C.M.M.B. et Y.G.B., sont encerclés par la foule.Alertés par le tumulte, les policiers de Thiaroye interviennent pour maîtriser la situation. Lors de la fouille corporelle, ils découvrent les menottes dans les poches de C.M.M.B., présenté comme l’instigateur principal de l’affaire.Interrogés, les deux gendarmes-auxiliaires reconnaissent les faits. L’un d’eux explique avoir voulu obtenir de l’argent pour soigner sa mère diabétique.Le conducteur du taxi-Yango, M.S., a été brièvement interpellé. Il a expliqué avoir simplement été sollicité depuis Yeumbeul-Comico pour conduire les deux hommes à Thiaroye contre 3 000 FCFA.Après enquête et recoupement, il a été innocenté puis libéré. Les deux gendarmes-auxiliaires ont, eux, été déférés au parquet vendredi 19 juin. Le troisième complice, déjà identifié, est activement recherché.