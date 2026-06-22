Visite officielle en Allemagne : Le PR Bassirou Diomaye Faye à Berlin pour renforcer le partenariat sénégalo-allemand

C'est sous une fine pluie que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été accueilli à sa descente d'avion à Berlin, en début d'après-midi ce dimanche 21 juin 2026, dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures en Allemagne.



Selon la Présidence de la République, ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de renforcement des relations de coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Il traduit la volonté commune des deux pays d'approfondir leur partenariat dans plusieurs secteurs d'intérêt stratégique.



Au-delà de la dimension diplomatique, cette visite revêt un enjeu économique majeur. Le chef de l'État entend mobiliser de nouveaux leviers de croissance et attirer davantage d'investissements afin d'accompagner la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, référentiel des politiques publiques du gouvernement.



Au cours de son séjour, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, devrait avoir des entretiens avec les autorités allemandes ainsi qu'avec des acteurs économiques de premier plan. Les discussions porteront notamment sur les opportunités de coopération dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de la formation professionnelle, de l'innovation et du développement durable.

