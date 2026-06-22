Traqué pour une escroquerie foncière de 22 millions FCFA, il tente d’échapper à la police déguisé en femme

Une cavale qui s’achève à domicile

L’affaire se déroule à Tivaouane Peul, plus précisément à la Cité Apy. Les éléments de la Brigade de recherches de Guédiawaye étaient sur la piste de S. Sow, recherché dans une affaire d’escroquerie foncière présumée.

Selon L’Observateur, plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui. Le montant du préjudice évoqué s’élève à 22 millions FCFA, liés à la vente de plusieurs parcelles de terrain.

L’épouse tente de détourner les policiers

Arrivés à son domicile, les enquêteurs sont accueillis par l’épouse du suspect. Celle-ci leur aurait assuré que son mari n’était pas à la maison. Mais les policiers, convaincus que le fugitif se trouvait toujours sur place, décident de fouiller les différentes pièces.

Leur attention est rapidement attirée par une chambre fermée.

Une mise en scène qui tourne court

À l’ouverture de la porte, les policiers découvrent S. Sow dissimulé dans la chambre. Selon le récit de L’Observateur, il portait une camisole féminine et espérait ainsi passer inaperçu ou tromper la vigilance des agents.

La ruse n’a pas fonctionné. Démasqué sur place, le suspect est immédiatement interpellé.

Déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye

Après son arrestation, S. Sow a été conduit au commissariat de Guédiawaye. Il y a retrouvé un dossier déjà chargé, marqué par de nombreuses plaintes liées à l’affaire foncière.

À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré vendredi devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il devra désormais s’expliquer devant la justice sur les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés.