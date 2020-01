Visite dans les structures sanitaires de la banlieue : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son satisfecit et évoque des défis à relever...

C'est au centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye que le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a démarré ce mardi 14 janvier 2020, sa série de visites dans les structures sanitaires de la banlieue. Ce, pour s'enquérir de leur situation.



Au sein de la structure Roi Baudouin, le ministre a procédé à l'inauguration des unités de kangourou et de néonatalogie. Il s'est par la suite rendu au centre de santé de Pikine (ex hôpital Dominique) avant de faire cap sur le district sanitaire de Malika en passant par ceux de Keur Massar et de Tivaouane Peulh.



Au terme de sa visite, Abdoulaye Diouf Sarr a exprimé son satisfecit. Pour améliorer le secteur sanitaire, des défis restent à relever, notamment celui des urgences, selon le ministre de la santé...