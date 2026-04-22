Infrastructures : Déthié Fall annonce des chantiers terminés et une ouverture progressive des axes routiers



Le ministre a annoncé que plusieurs chantiers sont aujourd’hui achevés et n’attendent plus que la disponibilité du chef de l’État pour leur inauguration. « Actuellement, il y a des projets qui sont terminés et qui n’attendent que la disponibilité du président pour être inaugurés », a-t-il déclaré.



Dans le domaine des infrastructures routières, AGEROUTE Sénégal déroule un vaste programme visant à renforcer la connectivité des zones agricoles. Dans ce cadre, plusieurs tronçons sont déjà finalisés. Il s’agit notamment des axes Daara Mbeuleukhé – Yang-Yang, Kahone – Mboss Gniby ainsi que Tivaouane – Darou Alpha – Pambal, désormais prêts à être réceptionnés officiellement.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que l’autoroute Mbour–Thiadiaye est déjà ouverte à la circulation, offrant ainsi une meilleure fluidité du trafic dans cette zone stratégique.



En perspective de la fête de la Tabaski, une ouverture temporaire du tronçon Thiadiaye–Kaolack est prévue du 20 mai au 5 juin afin de faciliter les déplacements des populations. L’ouverture officielle de cet axe est quant à elle, fixée au 30 septembre prochain.

Lors de la conférence de presse gouvernementale consacrée au bilan de certains ministères, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a fait le point sur l’avancement des projets infrastructurels à travers le pays.