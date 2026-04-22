Fonction publique : Le ministre Olivier Boucal annonce le paiement par l’État d'une dette intérieure de 800 milliards de Cfa



Dans son intervention, le ministre a mis en avant les efforts consentis pour améliorer les conditions de travail au Sénégal. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la protection sociale, en accordant une attention particulière aux travailleurs du secteur informel, longtemps restés en marge des dispositifs classiques de couverture sociale.



Le dialogue social a également occupé une place centrale dans son discours. Olivier Boucal a salué la dynamique de concertation engagée entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, qu’il considère comme un levier essentiel pour préserver un climat social apaisé et propice à la stabilité économique.



Par ailleurs, le ministre est revenu sur la situation des décisionnaires, évoquant les mesures en cours pour mieux encadrer et valoriser leur rôle dans l’administration publique, dans une logique de modernisation du service public.



Sur le plan financier, Olivier Boucal a annoncé que l’État du Sénégal a procédé au paiement de 800 milliards de francs CFA de dettes intérieures depuis 2025. Une démarche qui, selon lui, vise à assainir les finances publiques, soutenir les entreprises locales et renforcer la confiance des acteurs économiques.



À travers ces différentes mesures, le gouvernement entend consolider les acquis du pacte de stabilité sociale et poursuivre les réformes engagées en faveur d’un marché du travail plus inclusif et équilibré.

Olivier Boucal a annoncé que l’État a procédé au paiement de 800 milliards de francs CFA de dettes intérieures depuis 2025.