Pacte de stabilité sociale : des avancées notées dans le secteur de l’éducation (Moustapha Guirassy)


Lors de la conférence de presse du gouvernement consacrée au « point sur le pacte de stabilité sociale », le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, est revenu sur les avancées enregistrées dans le secteur, notamment à la suite du protocole d’accord signé avec les syndicats d’enseignants.

Dans son intervention, le ministre a salué « l’esprit de responsabilité » des organisations syndicales, en particulier celles regroupées au sein du G7, qu’il a chaleureusement remerciées pour leur engagement en faveur de la stabilité du système éducatif. Selon lui, cet accord marque une étape importante dans l’apaisement du climat social dans l’éducation, longtemps perturbé par des revendications récurrentes.

Abordant la question des investissements, Moustapha Mamba Guirassy a mis en avant les efforts en cours pour améliorer les conditions d’apprentissage. Il a notamment insisté sur les programmes de formation des enseignants ainsi que sur l’accélération de la construction d’infrastructures scolaires à travers le pays.

Le ministre s’est voulu rassurant quant aux perspectives à moyen terme. « D’ici à 2030, il n’y aura plus d’abris provisoires dans nos écoles », a-t-il affirmé, soulignant la volonté des autorités de garantir un cadre d’enseignement adéquat à tous les élèves.
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Mercredi 22 Avril 2026
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