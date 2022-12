Visite au Sénégal : le chef spirituel de la communauté Druze Sheikh Moafaq Tarif apprécie et livre son message au président Macky Sall...

Sheikh Moafaq Tarif, Chef spirituel de la communauté Druze d’Israël, Président du Conseil religieux suprême Druze et Président de la Haute Cour d'appel religieuse Druze et sa délégation, en présence de l'Ambassadeur d’Israël à Dakar, a tenu une conférence de presse, ce jeudi 01 décembre à l'hôtel Colonia à Dakar, pour faire le point de sa visite au Sénégal du 28 au 1er décembre.



Le Sheikh était invité à participer au Colloque Plaidoyer pour le Dialogue inter-religieux 2022 organisé par la Fondation Konrad Adenauer, l’Ambassade d’Israël, l’Ucad, l’Assecod et Timbuktu Institut les 29 & 30 Novembre 2022.

Le Sheikh a visité, le mercredi 30 novembre, l'île de Gorée. « Je viens de me recueillir sur l'île de Gorée et j’ai du mal à imaginer que ce lieu a pu autrefois être le témoin de tant de souffrances et d’oppressions. Il m'est difficile d’associer à l’humanité les individus qui se sont livrés au trafic d’êtres humains. Même si le temps passe, la douleur reste intacte et vivace. Chaque pierre de cette maison témoigne des horreurs qui se sont produites, ici. Le monde entier doit venir se recueillir à Gorée pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus jamais ! En tant qu'envoyé de l'État d'Israël, nous ressentons au plus profond de nous l'horreur et la douleur... », a dit le guide religieux Druze, par la voix de l'ambassadeur.



Il ajoute que le chef spirituel a aussi rencontré le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall pour lui livrer le message du chef de l'État d'Israël.



Pour rappel, le chef spirituel de la communauté Druze d'Israël, Sheikh Moafaq Tarif, a été nommé chef spirituel du peuple druze en Israël après le décès de son grand-père en 1993 et le choix a été fait par les dirigeants druzes. En 1997, il est le président du conseil religieux suprême druze, pour trois mandats, en 1997, août 2010 et février 2017. En 2002, il a été choisi pour être juge religieux à la haute cour d'appel religieux druze, en 2016, il est le président de la haute cour d'appel religieux druze. Sheikh Moafaq Tarif a fait de hautes d'études universitaires (il a étudié le droit en janvier 2010 et a terminé son deuxième diplôme de LL.M en droit en juillet 2012 à l'université de Haïfa).