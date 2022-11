Visite à la société Sénégal numérique : le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique affirme que l'avenir c'est avec le numérique...

Suite à ses visites de courtoisie, dans les entreprises de communication et d'économie numérique, depuis son installation à la tête de la ministère tutelle, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, a visité ce mardi 08 novembre 2022, les locaux de la nouvelle société Sénégal numérique "Senum SA", en remplacement de l'ancienne Agence de l'Informatique de l’État (ADIE). C’est en compagnie d’une forte délégation que le Ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, a été reçu dans les locaux de Sénégal numérique par son Directeur Général, M. Cheikh Bakhoum.

Monsieur le ministre a, en effet, entrepris ce déplacement pour visiter les différents services de la société nationale dont l’activité grandit suite à la politique d'informatisation de l’État ainsi que la gestion des infrastructures numériques de l'État et du personnel rattaché, dans son patrimoine.

Le Directeur Général de Sénégal numérique a profité de cette occasion pour passer en revue le processus du passage de l’analogie au numérique puis les résultats de leurs activités et enfin les perspectives pour une administration digitalisée.

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, se réjouissant de cette visite chez le dernier né des acteurs de la chaîne du numérique, estime que " Sénégal numérique est une société commerciale." Il poursuit en précisant : « les forts investissements réalisés par le président de la République ont fait aujourd'hui, que Sénégal numérique dispose de 5.000 fibres optiques..."

À ce titre et pour finir, le Ministre annonce que « nous savons tous qu'aujourd'hui qui a les données a le pouvoir, nous devons donc avoir une gestion souveraine de nos données, avoir un cloud de nos données, la souveraineté de nos données au Sénégal fait partie de la vision de son excellence le président Macky Sall... »